National Geographic 22:45 bis 23:40 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Tödliche Verwechslung CDN 2005 2016-12-17 02:50 Stereo 16:9 HDTV Merken 3. Juli 1988: Eine Passagiermaschine der Iran Air vom Typ Airbus A300 ist auf dem Weg von Bander Abbas an der iranischen Küste nach Dubai. Zu jenem Zeitpunkt hält sich der mit einem hochmodernen Kampfsystem ausgestattete US-amerikanische Kreuzer USS Vincennes in iranischen Hoheitsgewässern auf, als es zu einem tragischen Irrtum kommt: Die Vincennes identifiziert die Passagiermaschine fälschlicherweise als feindlichen F-14-Bomber - und feuert. Kurz darauf wird der Airbus regelrecht in der Luft zerfetzt. Alle 278 Passagiere und die zwölf Besatzungsmitglieder sterben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Bogaert (Narrator) Craig Eldridge (William Rogers - Captain) Chris Owens (Scott Lustig) Kedar Brown (Victor Guillory) Christopher Lindsay (John Leach) Brendan Murray (IAD Operator) Brendan Gall (MAD Operator) Originaltitel: Air Crash Investigation Regie: Jonathan Dent Drehbuch: Mike Sheehan Musik: Anthony Rozankovic

