National Geographic 20:10 bis 21:00 Dokumentation Das Tornado-Projekt USA 2015 2016-12-17 00:25 Stereo 16:9 HDTV Am 31. Mai 2013 wurde die Stadt El Reno im US-Bundesstaat Oklahoma von einem gigantischen Tornado heimgesucht: Ein Wirbelsturm, wie er in dieser Größenordnung nie zuvor auf Film gebannt wurde. Die brandneue Dokumentation "Das Tornado Projekt" widmet sich dem El Reno-Tornado. Amateurvideos wurden dabei zu einer authentischen Filmcollage arrangiert. Außerdem kommen Wissenschaftler zu Wort, die das extreme Wetterereignis Stück für Stück rekonstruieren und anschließend detailliert analysieren. Originaltitel: Inside the Mega Twister