National Geographic 14:20 bis 15:10 Dokusoap Geld stinkt nicht Ohne Fleiß kein Preis USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Fischer Ray Turner wird von einem schweren Gewitter überrascht, als er zu seinem Aal-Wehr fährt. In Oregon versuchen Greg Dahl und Albert DeSilva, eine 1.500 Pfund schwere Baumwurzel zu entfernen, die auf einem steilen und zerklüfteten Hügel wächst. Auf der anderen Seite des Landes, in Maine, bekommen es Jim Campbell und Andy Johns mit zwei Konkurrenten zu tun. Auch die beiden Pilzsucher Chris Matherly und Levena Holmes aus Michigan haben Probleme, weil schwere Regenfälle viele Pilze zerstört haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Filthy Riches Regie: Jeremy La Zelle, Randall Perez Musik: Matthew de Luca, Neil de Luca