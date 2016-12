National Geographic 10:55 bis 11:45 Dokumentation Spielt das Wetter verrückt? GB 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Wetterphänomene sorgen weltweit für Chaos, Tod und Zerstörung: In Indien spülen Monsun-Fluten ganze Städte hinweg, in China zerstören Hagelstürme die Ernten eines Jahres und in Australien setzen Hitzewellen riesige Landstriche in Flammen. Obwohl die Menschheit seit jeher von Umweltkatastrophen bedroht wird, häufen sich die Vorkommnisse gerade heute. Wissenschaftler machen die Erderwärmung dafür verantwortlich. Wird es in Zukunft schlimmer werden? "Spielt das Wetter verrückt?" gibt Antworten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Worst Weather Ever?

