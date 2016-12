National Geographic 08:25 bis 09:15 Dokumentation Nazi-Bauwerke: Utopie und Größenwahn Japans Mega-Schlachtschiffe GB 2016 2017-01-12 15:10 Stereo 16:9 HDTV Merken Während Hitler 1934 in Europa die Aufrüstung des Deutschen Reiches vorbereitet, beginnen die Militärs in Japan mit der Entwicklung der "Yamato", des größten Schlachtschiffs der Kriegsgeschichte. Das fernöstliche Kaiserreich verfolgt einen ehrgeizigen Plan: Seine Marine soll den gesamten Pazifischen Ozean kontrollieren. Aus diesem Grund wird ein Schiff gebaut, das größer ist als alles, was die potenziellen Gegner besitzen. Sein Bau erfolgt unter strengster Geheimhaltung und ist erst 1941 abgeschlossen. Vier Jahre später beginnt für die schwimmende Festung das letzte Gefecht... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nazi Mega Weapons