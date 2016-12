Bibel TV 22:00 bis 23:34 Filme Marcelino - Brot und Wein MEX 2010 Nach dem Buch von José María Sánchez Silva 20 40 60 80 100 Merken Vor einem mexikanischen Franziskanerkloster wird zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein Säugling gefunden. Die Mönche nennen den Jungen Marcelino und lassen ihn bei sich aufwachsen. Obwohl Marcelino verboten wurde, sich auf den Dachboden des Klosters zu begeben, wagt er sich dorthin und findet ein altes Kruzifix. Da ihm der ans Kreuz genagelte Jesus zu mager und hungrig vorkommt, beginnt er, Brot und Wein für ihn zu stehlen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Alejandro Tommasi (Padre Guardián) Jorge Lavat (Fray Malo) Teresa Ruiz (Cruz (as Teresa Ruíz)) Mark Hernández Mosqueda (Marcelino (as Mark Hernández)) Gaston Peterson (Fray Papilla (as Gastón Peterson)) Guillermo Larrea (Fray Bautizo) Gerardo Moscoso (Fray Puerta) Originaltitel: Marcelino Pan y Vino Regie: Jose Luis Gutierrez Drehbuch: Mikel Garcia Bilbao, José María Sánchez Silva Musik: Felipe Perez Santiago

