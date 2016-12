FOX 20:15 bis 21:00 Krimiserie Navy CIS: L.A. Die perfekte Tarnung USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein chinesischstämmiger Marineoffizier und Nuklearphysiker hat angeblich Selbstmord begangen. Allerdings stellt das NCIS-Team schnell fest, dass es sich in Wirklichkeit um einen gut getarnten Mord handelt. Der Fall könnte sich sogar als Bedrohung für die nationale Sicherheit ausweiten. Im Verlauf des Einsatzes bekommt Kensi Blye dieses Mal Unterstützung von dem Psychologen Nate Getz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (Special Agent G. Callen) Daniela Ruah (Special Agent Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange) Peter Cambor (Nate "Doc" Getz) Angela Oh (Jane Lee / Lipsger) Barrett Foa (Eric Beal) LL Cool J (Sam Hanna) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Alan J. Levi Drehbuch: Lindsay Sturman Kamera: Victor Hammer Musik: Jay Ferguson

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 344 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 154 Min. Liebe, Lügen, Leidenschaften

Drama

Das Erste 01:20 bis 02:53

Seit 84 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 74 Min.