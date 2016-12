FOX 17:05 bis 17:55 Krimiserie Navy CIS: L.A. Aus einem anderen Leben USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Callen erhält eine E-Mail des kürzlich aus der Haft entlassenen Joey Gale, eines ehemaligen Navy-Systemtechnikers. Die Mail ist jedoch an Jason Tedrow gerichtet, einen alten Decknamen Callens in einem Betrugsfall, bei dem fünf Millionen Dollar verschwanden. Wenige Stunden nach Erhalt der Nachricht wird Gale ermordet aufgefunden. Callen nimmt unter seinem alten Alias die Ermittlungen auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (Special Agent G. Callen) Daniela Ruah (Special Agent Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange) Peter Cambor (Nate "Doc" Getz) Barrett Foa (Eric Beal) Audrey Marie Anderson (Kristin Donnelly) Adam Jamal Craig (Dominic Vail) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Elodie Keene Drehbuch: Dave Kalstein Kamera: Victor Hammer Musik: James S. Levine