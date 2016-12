FOX 08:35 bis 09:20 Krimiserie Navy CIS Agent zur See USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Linda Evans wird ermordet in ihrem Haus aufgefunden. Dringend tatverdächtig ist ihr Mann, Lt. Evans, der mittlerweile wieder auf einem Flugzeugträger Dienst tut. Als Gibbs und seine Leute ihn dort befragen wollen, stellt sich heraus, dass auch er ermordet wurde. Offenbar hatte es der Täter auf die Ausweispapiere des Soldaten abgesehen, um durch sie Zugang zu den Sicherheitssystemen des Schiffes zu bekommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony" DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Rocky Carroll (Director Leon Vance) Cote De Pablo (Ziva David) Shannah Barrett (Lindy Evans) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Tom Wright Drehbuch: Dan E. Fesman, David J. North Kamera: William Web Musik: Brian Kirk