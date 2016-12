Disney XD 05:35 bis 06:00 Familienserie Kirby Buckets Team Firby USA 2014 Dolby 16:9 HDTV Merken Kirby und Fish nehmen als Team Firby an einem Gewinnspiel teil. Es geht darum, beim Computerspiel "Doomsday Dexter" solange wie möglich die Hände am Controller zu lassen. Wer das am längsten schafft, gewinnt die Konsole! Aber die Konkurrenz schläft nicht und spielt mit unfairen Mitteln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Olivia Stuck (Dawn Buckets) Nathan Barnatt (Wild Gil) Mekai Curtis (Fish Fisher) Cade Sutton (Eli Porter) Jacob Bertrand (Kirby Buckets) Originaltitel: Kirby Buckets Regie: Alex Winter Drehbuch: Mike Alber, Edward J. Bedrosian, Gabe Snyder Musik: David Feldstein, Mark S. Hollingsworth

