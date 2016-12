FOX 05:00 bis 05:45 Fantasyserie Sleepy Hollow Die Katakomben USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Abbie kommt wieder zu sich und befindet sich in einer ihr völlig unbekannten Dimension, in der die Sonne nicht untergeht und wo sie völlig allein zu sein scheint. Sie verspürt weder Hunger noch Durst. Sophie Foster untersucht derweil einen Todesfall, bei dem offensichtlich übernatürliche Mächte im Spiel waren. Ichabod wiederum konstruiert eine magische Vorrichtung, mit der er Abbie aufspüren will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Mison (Ichabod Crane) Nicole Beharie (Lt. Abbie Mills) Katia Winter (Katrina Crane) Shannyn Sossamon (Pandora) Nikki Reed (Betsy Ross) Lyndie Greenwood (Jenny Mills) Zach Appelman (Joe Corbin) Originaltitel: Sleepy Hollow Regie: Dwight Little Drehbuch: Raven Metzner Kamera: Jan Richter-Friis

