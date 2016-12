History 05:05 bis 05:55 Dokusoap American Pickers - Die Trödelsammler Der Autofriedhof USA 2014 Stereo 16:9 Merken Der exzentrische Künstler Clyde hat in North Carolina so viele Immobilien gekauft, dass ihm die ganze Nachbarschaft gehört. Jedes seiner Häuser ist mit Kunstwerken und Sammlerstücken gefüllt. Mike versteht sich sofort gut mit Clyde und schließt einen Deal nach dem anderen ab. Frank dagegen fällt es schwer, sich mit ihm einig zu werden. Dann sehen die Jungs sich bei einem Autohändler um, der seit Jahrzehnten geschlossen hat. Auf dessen Gelände finden sie einen Sportwagen, der so selten ist, dass die Jungs noch nicht einmal davon gehört haben. Sie sind wild entschlossen, das Auto mitzunehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: American Pickers Altersempfehlung: ab 12

