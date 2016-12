ATV 2 22:00 bis 22:55 Actionserie Arrow Auferstanden USA 2013 2016-12-18 02:50 Stereo Merken Oliver erfährt von Sebastian Blood, dass es in der Stadt einen neuen skrupellosen Kriminellen namens "Mayor" gibt, der seit dem Beben in den Glades durch illegale Waffengeschäfte für Unruhe sorgt. Um etwas gegen die große Menge illegaler Waffen zu unternehmen, veranstaltet Oliver einen Event, bei dem er für jede abgelieferte Waffe eine bestimmte Geldsumme bietet. Das Konzept scheint aufzugehen bis der "Mayor" selbst auftaucht und beim sich anschließenden Schusswechsel auch Sin verletzt. Black Canary will den Schuss auf ihre Freundin unbedingt rächen und schließt sich daher mit Arrow zum Kampf gegen den "Mayor" zusammen. Dabei gerät sie aber in Gefahr, von Arrow enttarnt zu werden?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Amell (Oliver Queen / Arrow) Katie Cassidy (Laurel Lance) David Ramsey (John Diggle) Willa Holland (Thea Queen) Emily Bett Rickards (Felicity Smoak) Colton Haynes (Roy Harper) Manu Bennett (Slade Wilson) Originaltitel: Arrow Regie: Eagle Egilsson Drehbuch: Andrew Kreisberg, Wendy Mericle Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12

