ATV 2 20:15 bis 21:05 Krimiserie Gotham Die Maske USA 2014 2016-12-18 01:10 Stereo Merken Nachdem beim Kampf zwischen zwei maskierten Männern in einem Bürogebäude einer der beiden zu Tode geprügelt wurde und seine Leiche an den Docks gefunden wurde, nehmen sich Gordon und Bullock des Falls an. Die Spur führt zu einem Untergrund-Fight Club, der von einem lokalen Finanzhai betrieben wird, um potenzielle Kandidaten als Angestellte seiner Firma auszuwählen. Bruce kehrt nach dem Tod seiner Eltern wieder in die Schule zurück und wird dort von älteren Mitschülern angegriffen. Um sich in Zukunft wehren zu können, lässt er sich von Alfred Techniken der Selbstverteidigung beibringen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ben McKenzie (James Gordon) Donal Logue (Harvey Bullock) David Mazouz (Bruce Wayne) Zabryna Guevara (Sarah Essen) Sean Pertwee (Alfred Pennyworth) Robin Lord Taylor (Oswald Cobblepot) Erin Richards (Barbara Kean) Originaltitel: Gotham Regie: Paul Edwards Drehbuch: John Stephens, Bruno Heller Kamera: Christopher Norr Musik: Graeme Revell, David E. Russo Altersempfehlung: ab 16

