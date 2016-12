ATV 2 15:50 bis 18:50 Oper Iolanta/Herzog Blaubarts Burg USA 2015 Stereo Merken Opern von Piotr I. Tschaikowsky und Belá Bartók in einer Aufführung der Metropolitan Opera New York aus dem Jahr 2015. Dirigent: Valery Gergiev. In den Hauptrollen: Anna Netrebko, Piotr Beczala, Alexey Markov, Nadja Michael, Mikhail Petrenko u.a. (Anna Netrebko singt vom 05. 18.02.17 an der Wiener Staatsoper die Leonora in der Premierenserie von Verdis "Il Trovatore". Im April 2017 ist Piotr Beczala dann in Verdis "Un Ballo in Maschera" zu erleben. Im Mai 2017 dirigiert Valery Gergiev im Wiener Musikverein zwei Konzertabende mit den Münchner Philharmonikern.). In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Anna Netrebko (Iolanta) Piotr Beczala (Vaudémont) Alexey Markov (Robert) Nadja Michael (Judith) Mikhail Petrenko (Blaubart) Ilya Bannik (King René) Elchin Azizov (Ibn-Hakia) Originaltitel: Iolanta / Bluebeard's Castle (MET 2015) Regie: Mariusz Treli?ski