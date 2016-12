ATV 2 13:35 bis 15:45 Komödie Der Fluch des rosaroten Panthers GB, USA 1983 2016-12-19 05:55 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Mittlerweile ist ein Jahr seit dem Verschwinden von Inspektor Clouseau vergangen und noch immer gibt es kein Lebenszeichen von dem tollpatschigen Polizisten. Nun wird sein Widersacher Inspektor Dreyfus beauftragt den besten Ermittler bei Interpol ausfindig zu machen, um Clouseau aufzuspüren. Doch Dreyfus ist heilfroh Clouseau nicht mehr am Hals zu haben und beeinflusst die Suche zu seinen Gunsten. So wird der überaus ungeschickte und trottelige New Yorker Clifton Sleigh auserwählt den Fall zu lösen und dabei folgt eine Katastrophe auf die nächste?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Niven (Sir Charles Litton) Ted Wass (Sergeant Clifton Sleigh) Robert Wagner (George Lytton) Herbert Lom (Chefinspektor Charles LaRousse Dreyfus) Joanna Lumley (Gräfin Chandra) Capucine (Lady Simone Litton) Robert Loggia (Bruno Langois) Originaltitel: Curse of the Pink Panther Regie: Blake Edwards Drehbuch: Blake Edwards, Geoffrey Edwards Kamera: Dick Bush Musik: Henry Mancini Altersempfehlung: ab 12