SWR 2 23:03 bis 00:00 Sonstiges Musikpassagen Wo bleibt die Gans? Und andere musikalische Fragen und Antworten vor Weihnachten Können wir auf die Gans verzichten? Und auf das Schenken? Was ist wichtiger: Geld oder Zeit? In jedem Fall: Liebe! Darum geht es zu Weihnachten und hoffentlich nicht nur zu Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Keine Vorwürfe bitte. Höchstens Vorsätze. Aber bitte mit dem Willen verbunden, sie auch in die Tat umzusetzen. Bloßes Wünschen im Sinne von "Ach wär das schön ..." reicht nicht. Fürstliche musikalische Unterstützung bieten Aimee Mann, Mischa Spoliansky, Ray Charles, Al Green, Johnny Cash, die Prinzen und andere Vorweihnachtsboten.