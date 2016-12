SWR 2 08:30 bis 09:00 Sonstiges Wissen: Aula Aufbruch in die Moderne (2/2). 500 Jahre Reformation Merken 2017 begehen wir den 500. Jahrestag der gegen die Praktiken der römischen Kirche gerichteten Thesenformulierungen von Martin Luther, die die Reformation einleiteten. Aber was bedeuten 500 Jahre deutsche Reformation? War diese Zäsur ein Meilenstein für die Entwicklung der westlichen Länder auf dem Wege der Aufklärung und des Rationalismus, der Menschenrechte, des Wissenschaftsbooms, war sie die Basis für die viel beschworene Autonomie des Subjekts, die für die Moderne unverzichtbar ist? Die Germanistin Dr. Sabine Appel beantwortet in zwei Teilen diese Fragen. In Google-Kalender eintragen