Die Reportage Plötzlich Nachbarn. Der Hamburger Stadtteil Neugraben-Fischbek und die Flüchtlinge

Vor einem Jahr war die Aufregung im Hamburger Stadtteil Neugraben-Fischbek groß. 4.000 geflüchtete Menschen wollte der Senat dort unterbringen. Schnell gründete sich eine Bürgerinitiative, die eine wesentlich kleinere Zahl von Neuzuwanderern forderte. Nur dann, so der Tenor, könnten die Menschen wirklich integriert werden. Inzwischen liegt ein Bürgervertrag auf dem Tisch. 1.500 Menschen sind jetzt die Obergrenze. Außerdem sind mehr Ärzte, eine bessere Verkehrsanbindung, ein neues Wohngebiet und vieles andere vorgesehen. Unsere Reporterinnen haben die Menschen im Stadtteil über einen längeren Zeitraum immer wieder getroffen. Was hat die Diskussion um die Geflüchteten mit ihnen gemacht, wie hat sich die öffentliche Meinung entwickelt? Vertreter verschiedener Initiativen, die Leiterin einer Flüchtlingsunterkunft, Geflüchtete und Alteingesessene kommen in der Reportage zu Wort.