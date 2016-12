NDR Info 14:05 bis 15:00 Sonstiges "Märchenkuddelmuddel - Wohnung frei im Märchenland" Merken Ein fieser Zauberer sorgt für Aufruhr im Märchenland: Er wirft berühmte Märchenfiguren aus ihren Häusern und Schlössern. Nun wirbt er in der Menschenwelt für "Abenteuerreisen" und preist die frei gewordenen Unterkünfte an. Eine Rettungsexpedition versucht, alles wieder in Ordnung zu bringen. Dazu muss geklärt werden: Wer ist der dreiste Zauberer? In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Marion Elskis, Jürgen Uter, Achim Buch, Katja Brügger Regie: Helmut Peters