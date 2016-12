NDR Info 11:05 bis 12:00 Sonstiges Das Feature Nach Hause gehen. Eine Heimatsuche Merken Als der Autor plant, eine Wohnung in Berlin zu kaufen, fällt ihm auf, dass er sich in der Stadt, in der er seit fast 30 Jahren lebt, gar nicht wirklich heimisch fühlt. Die Immobilienidee wird abgesagt, die Frage nach der Heimat aber bleibt. Mit ihr und einem Aufnahmegerät im Gepäck wandert er von seiner Berliner Haustür aus an den Ort seiner Kindheit und Jugend am Rand des Ruhrgebietes. Ein Weg über gut 600 Kilometer. Erst durch Ostdeutschland, das ihm immer noch fremd ist, dann durch Westdeutschland, das ihm oft nicht mehr vertraut ist. An Orten, die Alte Hölle, Elend oder Wildewiese heißen, begegnet er Menschen, die ihre Heimat lieben, an ihr leiden und für sie kämpfen. Nach einem langen Weg voller Begegnungen trifft er auf einen alten Freund, der Lokalpolitiker geworden ist. In Google-Kalender eintragen