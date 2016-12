NDR Info 08:05 bis 09:00 Sonstiges Mikado am Morgen Gemeinsam singen im Chor Merken Singen kann jeder, aber mit vielen Anderen macht das noch mehr Spaß. Daher haben wir uns Studiogäste aus dem Kinderchor "Cantemus" - einem Chor mit über 50 Kindern - eingeladen. Unsere Studiogäste werden uns nicht nur von ihrer Konzertreise nach Kanada und ihrem nächsten Auftritt berichten, sondern auch einige musikalische Übungen mit unserem Moderator Tim ausprobieren. Wie eine Probe im Chor abläuft, welche unterschiedlichen Stimmen es gibt und wie ein Vorsingen abläuft - das alles erfahrt ihr in der Sendung. Außerdem gibt es - wie jeden Sonntag - die Mikado-Challenge, Witze, eine Guten-Morgen- Geschichte und die beste Musik für den Start in den Sonntag. In Google-Kalender eintragen Moderation: Tim Berendonk