Bayern 4 21:00 bis 22:00 Sonstiges Konzert aus Dublin Irish Christmas Carols, Contemporary and Traditional 2016-12-18 21:00 Merken Irish Christmas Carols, Contemporary and Traditional In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Máirtín O'Connor (Knopfakkordeon), Kinderchor "RTÉ Cor na nOG", Mary Amond O'Brien (Leitung)

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 356 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:05 bis 05:00

Seit 171 Min. Das Supertalent

Show

RTL 01:00 bis 03:50

Seit 116 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 86 Min.