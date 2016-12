Bayern 4 14:05 bis 15:00 Sonstiges Konzert aus Helsinki Der "Jugendchor des Jahres 2016" des Finnischen Rundfunks 2016-12-18 14:05 Live Merken <bk>Jean Sibelius: Glockenspiel für die Kallio-Kirche<ek><bk>Anonymus: "O scholares, voce pares - Gaudete"; "Mariam Matrem"<ek><bk>Michael Praetorius: "Es ist ein Ros entsprungen"<ek><bk>Pekka Kostiainen: "Regina angelorum"<ek><bk>Eric Tuan: "Nunc dimittis"<ek><bk>Traditional: "Ding Dong Merrily on High"; "À Minuit fut fait un réveil"<ek><bk>Sanna Salminen: "Mummolan tuvan taulu"<ek><bk>Olli Moilanen: "La Jornada"<ek><bk>Traditional: "Mary had a Baby"; "Singaba hamba yothina"; "Quanno nascette ninno - Kun syntyi lapsonen"<ek><bk>Frode Fjellheim: "Eatnemen vuelie" (Jugendchor "Vox Aurea", Leitung: Sanna Salminen) In Google-Kalender eintragen