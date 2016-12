Servus TV 23:15 bis 00:20 Dokumentation Analog in Vienna Die Fantastischen Vier A 2016 2016-12-18 03:10 Stereo 16:9 HDTV Merken Eine Platte. Ein Versuch. Keine Tricks. Keine digitale Unterstützung. Fotograf und Jetsetter Hubertus Hohenlohe schickt die größten Musikbands "back to the basics" und geradewegs in den einzigartigen Wiener Supersense Store. Dieses Mal: die größte und legendärste Hip Hop Band im deutschsprachigen Raum, die Fantastischen Vier! In dieser außergewöhnlichen Doku lässt Hubertus Hohenlohe gemeinsam mit Smudo, Thomas D, Michi Beck und And.Ypsilon die Erfolgsgeschichte der deutschen Hip Hopper Revue passieren und begleitet sie bei der Aufzeichnung ihrer Platte sowie ihrem ganz exquisiten Live-Konzert im Supersense Store große Hits und ein brandneuer Song der Fantastischen Vier, garantiert analog. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Hubertus Hohenlohe Originaltitel: Analog in Vienna