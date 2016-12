DR Kultur 22:00 bis 22:30 Sonstiges Musikfeuilleton Der Traum vom Radio für alle. Edward Bellamys Utopie aus dem Jahre 1887 Merken In seinem euphorischen Gesellschaftsentwurf "Looking Backward" entwirft Edward Bellamy 1887 die Utopie eines öffentlichen Radios. Nach einem künstlichen Schlaf von 113 Jahren erwacht der 30-jährige Julian West in einer neuen, idealen Welt. Begleitet von Dr. Leete und dessen Tochter Edith erkundet der Held aus Edward Bellamys 1888 in den USA erschienenem utopischen Roman "Looking Backward: 2000-1887" die harmonisierten Verhältnisse und vergleicht sie mit den bedrückenden Zuständen im Boston seiner Zeit. Mit seiner Vision von gleichem Recht und gleicher Macht für alle, von der Humanisierung der Arbeitswelt sowie der Frauenemanzipation malt Bellamy bereits Ende des 19. Jahrhunderts zentrale Themen zukünftiger gesellschaftlicher Entwicklungen aus. Teil seines euphorischen Gesellschaftsentwurfs ist der Glaube an den technischen Fortschritt, der sich am deutlichsten im Zukunftstraum von einem öffentlichen Radio ausdrückt. In Google-Kalender eintragen

