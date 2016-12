DR Kultur 11:05 bis 11:59 Magazin Deutschlandrundfahrt Spaziergänge mit Prominenten Mit der Theologin Uta Ranke-Heinemann durch Essen Merken Uta Ranke-Heinemann - als älteste Tochter Gustav Heinemanns in Essen geboren - hat sich den Ruf einer streitbaren Theologin erworben. In ihrer Biografie wimmelt es von Formulierungen wie "... als erste Frau ..." oder "... mit Auszeichnung bestanden". Scharfsinnig und scharfzüngig vertrat sie ihre kritische Haltung in vielen kirchlichen Fragen. An die Jungfrauengeburt glaube sie nicht, hat sie in den 70er-Jahren einmal gesagt und stritt anschließend darüber mit vielen, meist männlichen, kirchenpolitischen Schwergewichten. Essen war immer ihre Heimat. 1927 in der Ruhrgebietsstadt geboren und aufgewachsen, zog sie fürs Studium zunächst an verschiedene Universitäten in Deutschland und Europa. Dozententätigkeiten in Bonn, Neuss und Duisburg folgten. 1985 zog sie nach Essen zurück, wo sie bis heute lebt. Bei Spaziergängen, verriet sie, unterhalte sie sich prinzipiell nur russisch, spanisch oder in einer der anderen zwölf Sprachen, die sie beherrscht. Für Deutschlandradio würde sie hier aber einmal eine Ausnahme machen, sagt die alte Dame augenzwinkernd. In Google-Kalender eintragen Moderation: Olaf Kosert