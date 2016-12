DR Kultur 08:05 bis 09:00 Sonstiges "Ein Tannenbaum träumt" Hörspiel nach Märchenmotiven von Hans Christian Andersen Merken Eben hat der kleine Tannenbaum noch in der warmen Stube gestanden und geglitzert und gefunkelt. Jetzt sind die Festtage vorbei und er ist auf dem dunklen Dachboden gelandet. Wie wird es für ihn weitergehen? Kommt er zurück in den Wald? Wird er wieder geschmückt? Die Hausmaus hat es sich über die Weihnachtstage mit ihrer Cousine Feldmaus gutgehen lassen. Leider ist sie darüber zu dick geworden und passt nicht mehr durch ihr Mauseloch. Auf dem Dachboden versteckt sie sich vor dem Kater. Und noch einer ist auf dem Dachboden: der faule Fäustling - Bruder Linkshand, er ging verloren und liegt nun zufrieden in einer Ecke. Er hofft, dass alles so bleibt wie es ist. Soll sich sein Bruder Rechtshand allein abrackern. Hier auf dem Dachboden begegnen sie sich. Jeder hat seine Hoffnungen und Träume. Ob sie sich wohl am Ende erfüllen? In Google-Kalender eintragen Moderation: Tim Wiese Gäste: Gäste: Markus Meyer, Annette Strasser, Lisa Hrdina, Roman Knizka, Florian Lukas, Tonio Arango Regie: Klaus-Michael Klingsporn Musik: Wolfgang van Ackeren