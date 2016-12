kabel eins 20:15 bis 22:15 Magazin Abenteuer Leben spezial - Die Schatzsucher D 2015 2016-12-20 01:20 HDTV Merken Albert Singleton, ein US-Militärbeamter stationiert in Mittenwald, wird nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges beauftragt, zehn Tonnen Gold zu bergen. Er nimmt den Auftrag an, doch das Gold verschwindet spurlos - bis heute. Liegt bei Mittenwald noch ein Teil des Goldes? kabel eins begleitet ein Team der erfolgreichsten Schatzsucher Deutschlands bei ihren Nachforschungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Abenteuer Leben Spezial

