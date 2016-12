Deutschlandfunk 20:05 bis 21:00 Sonstiges Freistil Die Allerweltskiste. Leben mit dem Container Merken CMA CGM, CSCL, HANJIN, MAERSK: Klobige Boxen mit übergroßen Schriftzügen, verstaut auf Lkw, zirkulieren pausenlos auf den Autobahnen. In Häfen und auf Schiffsdecks stapeln sich turmhohe Behältergebirge. Millionen Container sind weltweit ständig unterwegs. Was drin ist, wissen wir nicht. Der Siegeszug des Containers ist unaufhaltsam, seit 1956 der US-amerikanische Reeder Malcolm McLean die ersten standardisierten Boxen auf ein Schiff verlud. Längst haben Container ihren ursprünglichen Zweck als banale Transportverpackung für Waren gesprengt und erobern ständig neues Terrain - als mobiles Büro oder Verkaufsladen, als Klassenzimmer oder Flüchtlingsunterkunft. Container sind überall und unvermeidlich, ebenso hässlich wie praktisch. Die Allerweltskisten sind Begleiter des globalen Alltags geworden. In Google-Kalender eintragen Regie: Philippe Bruehl