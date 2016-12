Deutschlandfunk 13:30 bis 15:00 Sonstiges Zwischentöne Musik und Fragen zur Person Merken Der katholische Theologe und Professor am Institut für Ethik und Gesellschaftslehre der Karl-Franzens-Universität Graz beschäftigt sich seit drei Jahrzehnten mit Fragen der Tierethik und der christlich-anthropozentrischen Weltsicht. Kurt Remele entwickelte eine neue christliche Tierethik, in der Tiere als empfindungsfähige Mitgeschöpfe geachtet werden müssen, mit erheblichen Konsequenzen für das menschliche Handeln. "Die Würde der Tiere ist unantastbar" lautet der Titel des jüngsten Buchs von Kurt Remele. In Google-Kalender eintragen Moderation: Michael Langer Gäste: Gäste: Kurt Remele (Theologe)