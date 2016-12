sixx 05:25 bis 06:05 Mysteryserie Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits Der letzte Vorhang USA 2005 16:9 HDTV Merken Melinda will den verstorbenen Komiker Marty Golden, der noch immer in seinem alten Comedy Club herumspukt, dabei unterstützen, sich vom Diesseits zu lösen. Dies ist jedoch nicht möglich, weil Marty sich nicht mehr erinnern kann, auf welche Weise er ums Leben gekommen ist. Melinda kontaktiert verschiedene Leute aus Martys Leben und findet heraus, dass Marty kurz vor seinem Tod viele Probleme hatte und sehr depressiv war. Es ist wahrscheinlich, dass er sich selbst getötet hat ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Love Hewitt (Melinda Gordon) David Conrad (Jim Clancy) Aisha Tyler (Andrea Moreno) Katey Sagal (Francie Lewis) Jed Rees (Marty Golden) Elaine Hendrix (Sandra Holloway) Steve Landesberg (Stan Rosenfeld) Originaltitel: Ghost Whisperer Regie: Eric Laneuville Drehbuch: Doug Prochilo Kamera: James Chressanthis Musik: Mark Snow Altersempfehlung: ab 12