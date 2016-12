sixx 14:20 bis 15:20 Dokusoap Der Super-Doc - Einsatz für 4 Pfoten Weihnachtsspecial - Die spektakulärsten Fälle GB 2014 16:9 HDTV Merken Dr. Noel Fitzpatrick blickt in dieser Folge zurück auf seine spektakulärsten Fälle. Da wäre zum einen der junge Labrador Fievel, der eine neue Hüfte braucht. Doch mit der Operation alleine ist es nicht getan, der Hund benötigt lange Nachsorge. Der Superdoc half auch Scooby, einem Labradormischling, durch seine Krebserkrankung und kümmerte sich liebevoll um Jasper, einen Welpen mit stark deformierten Beinen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Noel Fitzpatrick Originaltitel: The Supervet