Super RTL 11:25 bis 11:55 Trickserie Weihnachtsmann & Co. KG Zurück aus der Zukunft CDN, F 1997 Stereo Jordi baut einen sogenannten Teleporter, mit dem man alles und jeden von einem Ort zum anderen transportieren kann. Er überredet die anderen Elfen und den Weihnachtsmann zu einer Testfahrt. Grantelbart, der das Geschehen beobachtet hat, manipuliert den Teleporter, der auch als Zeitmaschine dient, und die Freunde landen im Jahr 2222. Dort gehen wunderliche Dinge vor sich, denn niemand scheint den Weihnachtsmann zu kennen und Grantelbart hat die Herrschaft über das kleine Dorf am Nordpol übernommen... Originaltitel: The Secret World of Santa Claus Altersempfehlung: ab 6