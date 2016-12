ORF 3 22:50 bis 23:40 Porträt ORF-Legenden: Maxi Böhm Maxi Böhm A 2016 2016-12-21 15:35 Stereo Untertitel 16:9 Merken Am 23. August hätte Schauspieler und Kabarettist Maxi Böhm seine 100. Geburtstag gefeiert. Maxi Böhm - der selbsternannte Witzepräsident Österreichs, ein Komiker mit Leib und Seele. Sogar im Dritten Reich riss er seine Witze - und brachte sich selbst damit in Gefahr. 1950 wurde er in einer Umfrage der Zeitschrift "Radiowoche" zum populärsten Österreicher ernannt, noch vor dem damaligen Bundespräsidenten Karl Renner. Grund dafür waren seine beliebten Radio-Auftritte als Quizmaster in der Sendung "Die große Chance". In Teplitz-Schönau (heute Tschechien), wo er aufwuchs, kam er das erste Mal mit dem Theater in Berührung, als er die Gastspiele der Wiener Kabarettszene, unter anderem mit Karl Farkas, mitverfolgte. In Prag legte er seine Schauspielprüfung ab und feierte bereits vor dem 2. Weltkrieg erste Erfolge. 1957 wird Maxi Böhm von Karl Farkas an das Kabarett Simpl geholt, dessen Leitung Böhm nach dem Tode Farkas kurzzeitig übernimmt. Danach feierte Max Böhm große Erfolge im Theater in der Josefstadt und versucht zu seinen Wurzeln als ernsthafter Schauspieler zurückzukehren. Das Image des Komikers sollte er aber nie ganz loswerden. Und hinter all den Erfolgen und seiner Beliebtheit verbarg sich noch etwas ganz anderes: harte Schicksalsschläge begleiteten jenen Mann, der eine ganze Nation zum Lachen bringen konnte. In der ORFIII-Dokumentation von Georg Schütz kommen neben seinem Biograph Georg Markus, der Regisseur und Schauspieler Heinz Marecek, Max Böhm's Ehefrau Huberta Böhm und Sohn Michael Böhm zu Wort. ORFIII 2016, 45 Minuten In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: ORF-Legenden Regie: Georg Schütz

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 351 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:05 bis 05:00

Seit 166 Min. Das Supertalent

Show

RTL 01:00 bis 03:50

Seit 111 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 81 Min.