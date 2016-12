ORF 3 11:45 bis 11:50 Dokumentation bauKUNST Telefon - Herwig Kempinger Telefon - Herwig Kempinger A 2016 2016-12-20 03:15 Stereo 16:9 Merken bauKUNST am Gymnasium Neusiedl Kempingers aus Aluminium gegossene Skulptur mit dem Titel "TELEFON" greift elementare Sequenzen des gleichnamigen Kultfilms von Don Siegel aus dem Jahr 1977 auf. Dort erhalten sogenannte Schläfer - nichtsahnende KGB-Agenten - einen Anruf, bei dem ihnen die letzte Strophe des Gedichts "Stopping by Woods on a Snowy Evening" von Robert Frost vorgelesen wird. Kempinger lässt die insgesamt 98 einzelnen Buchstaben dieser Strophe in Aluminium gießen und stapelt sie übereinander zu einer etwa 5 Meter hohen Stele. Installiert vor dem Eingang der Schule, soll die Skulptur zum einen auf Buchstaben als grundlegende Elemente des Lernens verweisen und zum anderen auch auf eine der wesentlichen Aufgaben einer Schule: den Schülerinnen und Schülern ihre Begabungen und Neigungen bewusst zu machen. So werden aus Schläfern Menschen, die ein selbstbestimmtes Leben führen können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: bauKUNST