ORF 2 23:10 bis 00:45 Dokumentation Hypotopia - die Suche nach Verantwortung A 2016 Stereo 16:9 Merken Der Dokumentarfilm von Gerald Igor Hauzenberger macht sich auf die Suche nach dem radikal gescheiterten System Hypo und lässt uns hinter die Fassade von illegalen Geschäften, suspekten Politik-Machenschaften und Schwarzgeldpraktiken blicken. Die dokumentarische Reise führt von Wien nach Kärnten und Kroatien. Auf humorvolle Art und Weise wird das korrupte System Hypo erklärt, während Begegnungen mit Opfern und Tätern des Systems uns an die tragische Zerstörungskraft des Milliardengrabs heranführen. Eine investigative Spurensuche, die ergründet, weshalb verantwortliche Personen und Institutionen so lange weggeschaut haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Willkommen in Hypotopia Regie: Gerald Igor Hauzenberger Drehbuch: Gerald Igor Hauzenberger, Senad Halilbasic Kamera: Dominik Spritzendorfer