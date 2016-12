ORF 2 17:05 bis 17:55 Reportage Zurück zur Natur Jahreskreis A 2016 Stereo Untertitel 16:9 Merken In der letzten Ausgabe des Jahres 2016 zeigt Maggie Entenfellner noch einmal ihre Reise durch das Land an herrliche Plätze und zu besonderen Menschen, die im Einklang mit der Natur leben. Wie in den einzelnen Regionen gelebt, gearbeitet, gekocht oder gebaut wird, präsentiert diese Folge der wöchentlichen Natursendung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Maggie Entenfellner Originaltitel: Zurück zur Natur