ORF 2 11:05 bis 12:00 Diskussion Pressestunde A 2016 Stereo 16:9 Merken Im Vorjahr machte das Team Stronach immerhin noch durch Mitgliederschwund im Parlamentsklub von sich reden, zuletzt wurde es überhaupt still um die kleinste Fraktion. Ist die nächste Nationalratswahl das endgültige Ablaufdatum des Team Stronach? Gibt es überhaupt Kontakte mit Parteigründer Frank Stronach? Mit welchen Themen will Klubobmann Robert Lugar punkten? Und wie grenzt sich Lugar von den Freiheitlichen ab, deren Bundespräsidentschaftskandidaten Norbert Hofer er ja unterstützt hat? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Barbara Tóth, Matthias Schrom Gäste: Gäste: Robert Lugar (Klubobmann Team Stronach) Originaltitel: Pressestunde