Cuntrasts Luisa Delgado - La CEO CH 2016

Sehr wahrscheinlich stammt Ihre Lieblings-Sonnenbrille von einer Firma, die von einer Rätoromanin geleitet wird. Luisa Delgado heisst diese Managerin, geboren und aufgewachsen in Rabius, nun ist sie CEO von Safilo, der zweitgrössten Herstellerin von Sonnenbrillen. Luisa Delgado wohnt in Padova, aber als CEO einer multinationalen Unternehmung ist sie immer unterwegs. Sei es auf Besuch in einer der Fabriken in Amerika, China, Slowenien oder Italien, sei es für ein Referat oder eine Sitzung in einer der Metropolen der Welt. Luisa Delgado blickt auf eine Bilderbuchkarriere zurück: Studien in Genf und London, danach Führungspositionen bei Procter & Gamble (Hersteller von Pampers) oder bei SAP, Stiftungsratsmitglied bei IKEA und CEO bei Safilo. Delgado ist eine der bestbezahltesten weiblichen CEOs von Italien, eine CEO mit Leib und Seele. Der Film sieht hinter die Kulissen in die Welt und in das Denken einer CEO.