Schweiz 2 22:15 bis 00:05 Drama Labor Day - Der Duft eines Sommers USA 2013 Nach dem Roman von Joyce Maynard Stereo Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Seit sein Vater die Familie verlassen hat, tut der 13-jährige Henry (Gattlin Griffith) alles, um für seine Mutter Adele (Kate Winslett) da zu sein und sie von ihrer Einsamkeit abzulenken. Er ist überzeugt davon, dass sie nicht an Depressionen leidet, wie alle sagen, sondern an einem Mangel an Liebe. Er bastelt ihr ein Gutscheinheft, hilft ihr im Haushalt, lässt sich von ihr das Tanzen beibringen, geht mit ihr aus. Das Angebot seines Vaters, bei ihm und seiner neuen Frau und seinen neuen Geschwistern zu wohnen, schlägt er aus. Am Labor-Day-Wochenende im Supermarkt wird Henry von einem heruntergekommen aussehenden Fremden namens Frank (Josh Brolin) angesprochen, der heftig am Bein blutet und ihn bittet, ihm zu helfen. Als Adele sich weigert, ihn im Auto mitzunehmen, wird er handgreiflich. Mutter und Sohn fahren ihn daraufhin zu sich nach Hause. Frank wird von der Polizei gesucht, er ist aus dem Gefängnis ausgebrochen. Er versichert Adele, dass er ihr und ihrem Knaben nichts antun und sich am nächsten Morgen aus dem Staub machen werde. Als Adele skeptisch auf seine Beteuerungen reagiert, fesselt er sie. Dann bereitet er ein Abendessen. Am nächsten Morgen ist Frank immer noch da. Er beginnt, sich um den Haushalt zu kümmern. Dabei bringt er nicht nur den Wagen wieder auf Vordermann und Henry das richtige Werfen des Baseballs bei, sondern hilft Adele auch, den perfekten Kuchen zu backen. Der schwer einzuschätzende, einmal sanfte, dann wieder bedrohliche Mann rührt bald an ihre verdrängten Sehnsüchte und Wünsche. Die beiden verlieben sich ineinander. Doch am Ende des langen Labor-Day-Wochenendes muss Adele einsehen, dass ihre Hoffnung auf ein neues, von Liebe erfülltes Leben nur ein flüchtiger Traum war - die Polizei steht vor der Tür. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kate Winslet (Adele) Josh Brolin (Frank) Gattlin Griffith (Henry) Tobey Maguire (älterer Henry Wheeler) Clark Gregg (Gerald) Brooke Smith (Evelyn) James Van Der Beek (Officer Treadwell) Originaltitel: Labor Day Regie: Jason Reitman Drehbuch: Jason Reitman Kamera: Eric Steelberg Musik: Rolfe Kent Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 350 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:05 bis 05:00

Seit 165 Min. Das Supertalent

Show

RTL 01:00 bis 03:50

Seit 110 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 80 Min.