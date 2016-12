Schweiz 2 08:45 bis 09:20 Diskussion Fenster zum Sonntag Leben um jeden Preis? 2016 2016-12-18 17:45 Stereo HDTV Merken Beide argumentieren aus ihrem Glauben an Gott heraus unterschiedlich. Und sie finden doch einen gemeinsamen Nenner: die Liebe, jeden Weg miteinander zu gehen. Vielen Menschen falle es schwer, loszulassen und an einen würdigen Abschied zu denken. Das sagt Palliativmediziner Andreas Weber. Er leitet das mobile Palliative-Care-Team am GZO Spital in Wetzikon ZH. Schwerkranke Menschen würden ihre letzte Lebensenergie oft an eine noch so diffuse Therapie hängen. Die Angst vor dem Ende würde dabei oft noch grösser. Er begleitet mit seinem Team Betroffene, ermöglicht ihnen ohne Angst vor Schmerzen einem würdigen Abschied entgegenzusehen. Der Begriff "Spiritual Care" nimmt in der Sterbebegleitung stark an Bedeutung zu. Seelsorger Marek Dolata sagt, er erlebe im Palliativzentrum Hildegard in Basel oft, wie Menschen ruhiger werden, wenn sie reflektieren können, was nun im Leben Halt gebe und was nicht. Rituale helfen dabei, Erlebnisse zu verarbeiten und bei Verletzungen Versöhnung zu erfahren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fenster zum Sonntag