n-tv 20:15 bis 21:05 Dokumentation Klima Extrem - Extreme Phänomene GB 2016-12-18 03:10 16:9 HDTV Merken Die Natur erschafft manchmal kuriose Kunstwerke. So wie der riesige Eiszapfen, der in einem kanadischen Städtchen an einem Apartment-Haus herunterhängt. Neun Meter geschmolzener und wiedererstarrter Schnee. Doch der kristallklare Eiszapfen ist viel mehr als nur ein Wunderwerk des Winters. Die n-tv Dokumentation reist durch die Welt und zeigt an diesem und weiteren Fällen, welch erhebliches Gefahrenpotenzial in dem gefrorenen Wasser steckt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Strangest Weather on Earth

