TNT Film 17:00 bis 20:15 Drama Schindler's List - La lista di Schindler USA 1993 Tratto dal romanzo di: Thomas Keneally

Der in Nazi-Kreisen angesehene Fabrikant Oskar Schindler ist ein Opportunist und Kriegsgewinnler. In Krakau erwirbt er mit wenig Kapital eine Emaillefabrik, und produziert für die Armee. Doch als die Brutalität des Holocaust Krakau erreicht, nutzt Schindler seinen ganzen Einfluss, um möglichst viele seiner jüdischen Arbeiter vor dem sicheren Tod im Konzentrationslager zu bewahren.

Schauspieler: Liam Neeson (Oskar Schindler) Ralph Fiennes (Amon Goeth) Embeth Davidtz (Helen Hirsch) Malgorzata Gebel (Wiktoria Klonowska) Mark Ivanir (Marcel Goldberg) Andrzej Seweryn (Julian Scherner) Krzysztof Luft (Herman Toffel) Originaltitel: Schindler's List Regie: Steven Spielberg Drehbuch: Steven Zaillian, Thomas Keneally Kamera: Janusz Kaminski Musik: John Williams Altersempfehlung: ab 12