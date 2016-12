TNT Film 10:40 bis 12:25 Familienfilm Duma - Mein Freund aus der Wildnis USA 2005 Nach einer Vorlage von Carol Cawthra Hopcraft, Xan Hopcraft, Carol Flint, Karen Janszen 16:9 20 40 60 80 100 Merken Carroll Ballard zeichnet verantwortlich für Filme wie "Never Cry Wolf", "Black Stallion" und "Fly Away Home". Er begann seine Karriere mit Dokumentarfilmen für US-amerikanische Nachrichtenagenturen. Der von ihm produzierte Dokumentarfilm "Harvest" wurde für einen Oscar nominiert. "Fly Away Home", auf Deutsch "Amy und die Wildgänse", wurde für die beste Kamera ebenfalls für einen Oscar nominiert. Der Film wurde unter anderem bekannt durch die atemberaubenden Aufnahmen von fliegenden Wildgänsen, aufgenommen mithilfe eines ultraleichten Flugzeugs. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexander Michaeletos (Xan) Eamonn Walker (Ripkuna) Campbell Scott (Peter) Hope Davis (Kristin) Mary Makhatho (Thandi) Nthabiseng Kenoshi (Lucille) Jennifer Steyn (Tante Gwen) Originaltitel: Duma Regie: Carroll Ballard Drehbuch: Karen Janszen, Mark St. Germain Kamera: Werner Maritz Musik: George Acogny, John Debney Altersempfehlung: ab 8