N24 Doku 02:10 bis 02:55 Dokumentation Geiselnahme beim FBI: Agenten in Todesangst USA 2011 Merken Am 29. Juni 1981 wälzen neun Büroangestellte in Atlantas FBI-Zentrale Akten, als plötzlich ein bewaffneter Mann das Büro stürmt. Er ist offensichtlich gestört, verhält sich paranoid, berichtet die einzige entkommene Angestellte der Polizei. Der Unterhändler Frank McClure versucht sensibel vorzugehen, den Geiselnehmer am Telefon zu beruhigen, doch der verwirrte Mann hat weder Forderungen noch ein erkennbares Motiv. Dem SWAT-Team bleibt keine Wahl, sie postieren Scharfschützen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joel Kelley Dauten (Morris Roberts) Donald Prince (FBI Commander) Reed Anthony (Detective Rick Childers) Rene Arreola (Coyote) Ron Brosh (FBI Commander) Darren Capozzi (Don Smith) Robert Coffie (Cartel) Originaltitel: Hostage: Do Or Die Regie: Steve Petersen