N24 Doku 22:05 bis 23:00 Dokumentation Lügen und Fälschungen: Papillon GB 2016 Merken Nicht bei jedem Hoax lässt sich die Frage nach Wahrheit oder Fälschung ganz eindeutig beantworten. Henri Charrière erzählte in seinem Weltbestseller "Papillon" von seiner Zeit als Strafgefangener auf der berüchtigten Teufelsinsel in Französisch-Guayana und vermischte dabei auf kunstvolle Weise Fakten und Fiktion. Hollywood verfilmte den Stoff mit den Superstars Steve McQueen und Dustin Hoffman. Doch was ist an dieser Geschichte autobiographisch und was frei erfunden? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: History's Greatest Hoaxes

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 350 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:05 bis 05:00

Seit 165 Min. Das Supertalent

Show

RTL 01:00 bis 03:50

Seit 110 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 80 Min.