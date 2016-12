N24 Doku 21:05 bis 22:05 Dokumentation Schlachtenbummler - Die Hobby-Krieger vom Little Bighorn River D 2016 Merken 1876 wehrt sich die indianische Urbevölkerung am Little Bighorn River im heutigen Montana, USA, erfolgreich gegen die englischen Siedler. In Gedenken an die Opfer der Landnahme durch die Europäer in der "Neuen Welt" inszenieren hunderte Laiendarsteller an jedem Jahrestag eine aufwendige Darstellung dieser Schlacht - unter ihnen auch zwei österreichische Hobbycowboys. Die N24-Reportage begleitet die Brüder Hans und Erich bei ihrer Reise zurück ins Zeitalter des Wilden Westens. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Schlachtenbummler - Die Hobby-Krieger vom Little Bighorn River

