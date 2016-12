N24 Doku 20:10 bis 21:00 Magazin Welt der Wunder Die Weiße Frau: Gibt es Geister wirklich oder täuschen uns die Sinne? Die Weiße Frau: Gibt es Geister wirklich oder täuschen uns die Sinne? D 2015 Merken Eingemauerte Burgherrin, verbrannte Hexe oder liebeskranke Prinzessin - die Geistererscheinung der sogenannten "Weißen Frau" hat viele Gesichter. Was steckt dahinter und warum ist der Glaube an übernatürliche Phänomene für die Menschen seit Jahrtausenden so wichtig? Außerdem: Neuro-Marketing - wie Werbeexperten unser Gehirn manipulieren. Und: Hauptstadt gegen Ruhrpott - welche Currywurst macht das Rennen? "Welt der Wunder" begibt sich auf die Suche nach dem Geschmacksgeheimnis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder