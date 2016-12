N24 Doku 11:00 bis 12:10 Dokumentation Die Modelleisenbahner - Das Miniatur Wunderland D Merken Klein, aber fein - Im historischen Lagerhaus am Kehrwieder 2 weilt seit 15 Jahren einer der größten Touristenmagneten Hamburgs, der schon weit mehr als 12 Millionen Besucher in seinen Bann gezogen hat: Das "Miniatur Wunderland", die größte Modelleisenbahnanlage der Welt. Auf über 15 Kilometern Miniaturgleisen geht es hier im Nu in die Schweizer Alpen oder sogar mit dem Flieger nach Las Vegas. Die N24-Reportage hat den Eigentümern der Mini-Welt beim Planen und Tüfteln auf die Finger geschaut. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Die Modelleisenbahner - Das Miniatur Wunderland